«Богема», «Лускунчик» та «Наталка-Полтавка». Що цікавого покаже Львівська опера цього тижня?

Львівська національна опера цього тижня презентує драматичну оперу «Богема» Д. Пуччіні, оперу «Трубадур» Д. Верді, повну фатальних таємниць і любовних пристрастей, а також балет «Лускунчик» П. Чайковського, який попри свою дитячу казковість має глибокий філософський контекст. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі театру.

ЧЕТВЕР, 7 Листопада – балет «Жізель» А. Адана

Юна Жізель дізнається про зраду коханого, від горя втрачає розум і вмирає. Вона стає однією з Віліс – наречених, які померли до весілля. Опівночі віліси приходять у світ людей, і чоловік, який опинився поруч у пізню годину, стає їх жертвою – примари змушують його танцювати, поки не настане смерть. Однак любов Жізелі до Альберта така сильна, що вона рятує коханого від смертельного танцю.

Цей спектакль, який став символом романтичного балету XIX століття. Один із найкращих творів французького композитора Адольфа Адана, написаний у 1841 році, з роками не втрачає чарівності.

Львівська національна опера представляє балет у редакції народного артиста СРСР Микити Долгушина.

Початок о 18:00, квитки на балет «Жізель».

П’ЯТНИЦЯ, 8 Листопада – опера «Богема» Д. Пуччіні

Один із найбільш ліричних творів знаменитого італійця. Прем’єра відбулася в Турині (Італія) 1896 році. Проникливі мелодії, щедра оркестровка забезпечать музичним гурманам вишукане задоволення.

В основу лібрето покладено сюжет з життя Латинського кварталу, де з давніх-давен і донині мешкає паризька богема, яка, незважаючи на бідність і знедоленість, раз і назавжди зробила свій вибір в користь мистецтва, творчості, кохання.

Початок о 18:00, квитки на оперу «Богема».

СУБОТА, 9 Листопада – опера «Наталка-Полтавка» М. Лисенка

«Наталка-Полтавка» опера М. Лисенка за п’єсою І. Котляревського. Вона привабить глядача щирою любов’ю до простого народу, оптимізмом, реалістичним відображенням сільського життя.

Класична історія про любов і вірність за пєсою, з якої починався український театр на початку ХІХ століття. Її знає тепер кожен школяр, але не кожен слухав народні мелодії в обробці Лисенка і чарівливі голоси талановитих співаків в ролях головних героїв: Наталки, Петра, Терпилихи, Возного, Виборного і Миколи.

Опера «Наталка Полтавка» здобула велику популярність ще за життя М. Лисенка. Це був найрепепртуарніший твір перших українських музично – драматичних труп. В «Наталці Полтавці» грали М. Заньковецька, І. Садовський, П. Саксаганський, І. Мар’яненко, Г. Затиркевич – Карпинська.

Початок о 18:00, квитки на оперу «Наталка-Полтавка».

НЕДІЛЯ, 10 Листопада – балет «Лускунчик» П. Чайковського

Історія про те, як дерев’яна лялька виявилася зачарованим принцом, який за допомогою доброї і самовідданої дівчинки Марі переміг злого Мишачого короля, – не просто красива казка. Це схвильована розповідь про той швидкоплинний час, коли на зміну безтурботному дитинству приходять світлий смуток юності, мрії про кохання і гармонію. Балет «Лускунчик» символізує чарівні зміни і постійне оновлення життя.

Початок о 12:00, квитки на балет «Лускунчик».

НЕДІЛЯ, 10 Листопада – концерт «BARVINSKY DUO» (Дзеркальна зала)

Інструментальний дует «BARVINSKY DUO» представить своє прочитання творів Ф.Шопена та В.Барвінского.

Віолончеліст Тарас Менцінський (Україна) та піаністка Анна Стемпін-Ясновська (Польща) утворили дует, з метою популяризації польської та української музики в своїх країнах та закордоном. Своїм виконанням творів для віолончелі і фортепіано Ф. Шопена та В. Барвінського – геніальних композиторів та віртуозних піаністів – дует підкреслює значну близькість музичного розвитку культур польського та українського народів.

І віолончеліст Тарас Менцінський, і піаністка Анна Стемпін-Ясновська, провадять свою незалежну сольну концертну діяльність, виступаючи з власними проектами. Але потреба в музично-філософському діалозі спонукала їх до спільного музикування. Дует започаткував спільну діяльність на одному з українських фестивалів класичної музики 2012 року. З успіхом виступав у Варшаві, Львові, Івано-Франківську.

Початок о 15:00, квитки на концерт «BARVINSKY DUO».

НЕДІЛЯ, 10 Листопада – опера «Трубадур» Д. Верді

Одна з найяскравіших опер Верді, похмура романтична драма, повна фатальних таємниць і любовних пристрастей.

Два брата, трубадур Манріко і Граф ді Луна, не маючи гадки про свої родинні зв’язки, стають непримиренними суперниками в боротьбі за владу і за любов герцогині Леонори. Ді Луна, одержимий ревнощами і помстою, вбиває свого брата, якого розшукував все життя за заповітом покійного батька.

Натхненний п’єсою іспанського драматурга А. Г. Гутьєреса Верді зумів створити надзвичайно яскраві музичні образи героїв.

Початок о 18:00, квитки на оперу «Трубадур».