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7 найголовніших вітамінів на зиму та де їх шукати

Ольга Денисяка

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Вітаміни потрібні завжди, адже без них більшість життєво важливих процесів «зависнуть» або зовсім будуть неможливі. Терапевт-гастроентеролог Наталія Гордієнко розповіла  без яких вітамінів пережити зиму буде тяжко, і як можна поновити їх запаси. Про це пише портал про здоров’я Ukrhealth.

 

Особливо важливі для збереження здоров’я – вітаміни А, групи В, а також С, D і Е. І коли влітку мало хто страждає від нестачі цих корисних речовин (хоча б навіть тому, що вони регулярно надходять в організм разом зі свіжими плодами), то ближче до зими про поповнення запасів вже потрібно подбати додатково. Тим більше, що через холод і постійні атаки пробуджених інфекцій їх витрата збільшується в рази.

  1. Аскорбінка

Головний помічник імунітету – вітамін С. Він сприяє виробленню в організмі особливих речовин, які протистоять провокаторам різних запальних процесів.

Найбільша кількість цієї речовини взимку міститься в цитрусових (мандарин, апельсин, лимон, грейпфрут, лайм, памела, ківі), яблуках, квашеній капусті, а також свіжозаморожених смородині і малині (але їх не можна піддавати термообробці – вживайте у вигляді смузі або морсу).

  1. Вітамін А

Це ще один помічник у боротьбі з вірусами і бактеріями. Чим більше цього вітаміну надходить в організм, тим ефективніше працює імунітет.

Збагатитися цим вітаміном можна, щодня вживаючи плоди, що містять каротиноїди (з них синтезується вітамін А). Зокрема, це хурма, гарбуз, томати і сік з них, а також морква і манго.

  1. Тіамін

З настанням холодів і зменшенням світлового дня багато хто може відзначити суттєве погіршення настрою, дратівливість і т.д. І швидше за все причина появи такого «супутника» криється в виснаженні запасів вітаміну В1. Саме він відповідає за стан нервової системи і підтримує нормальний метаболізм, при цьому швидко витрачається і зовсім не накопичується в організмі.

Щоб регулярно заповнювати його рівень, необхідно щодня вживати бобові, буряк, цвітну капусту, авокадо, апельсини або горіхи.

  1. Вітамін В10

Параамінобензойна кислота (друга назва вітамінчика) рятує ще від одного неприємного супутника холодів – лущення шкіри. Вона сприяє природному синтезу захисного білка в організмі, завдяки чому негативні фактори переносяться з меншими втратами і для самопочуття, і для зовнішності.

Заповнювати запаси цього вітаміну можна щодня вживаючи капусту, моркву, гриби, а також горіхи і сири (особливо козячий і овечий).

  1. Вітамін В12

Взимку часто можна відзначити у себе незрозумілі запаморочення, слабкість і блідість шкіри. Можливо, справа криється в анемії – частому супутнику холодів, адже при низьких температурах повітря розріджене і провокує порушення густоти крові. А рятує від цього стану (сприяє підвищенню рівня гемоглобіну) вітамін В12.

Його можна знайти взимку в зеленій цибулі, ківі, морепродуктах і червоній рибі, а також яйцях і сирі.

  1. Вітамін «сонця»

У літню пору від браку сонця мало хто страждає, а ось взимку – більшість. Вітамін D (синтезується в організмі саме під впливом сонячних променів) у всіх своїх комбінаціях необхідний для правильного засвоєння кальцію, тобто, для міцного опорно-рухового апарату, краси волосся і нігтів, а також для гарного метаболізму.

Якщо сонячні ванни взимку для вас неможливі, подбайте, щоб у вашому раціоні регулярно були присутні яйця, морепродукти і морська риба.

  1. Вітамін Е

Ще один незамінний помічник організму взимку – токоферол. Він працює в режимі багатозадачності, а саме: бере участь в процесах, від яких залежить стан імунітету, виступає в якості потужного антиоксиданту, а також захищає нервову систему від перевантажень.

Міститься ця корисна речовина у великих кількостях в рослинних оліях, авокадо, шпинаті і капусті.

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