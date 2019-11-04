За пів року – дві ДТП. На Львівщині домоглися ув'язнення водія, якого звільнили від покарання

Прокуратура оскаржила у суді апеляційної інстанції вирок місцевого суду, який звільнив від відбування покарання водія, що двічі вчинив ДТП, зокрема, напідпитку. Відтак було ухвалено новий вирок – 3 роки ув’язнення. Про це Львівському порталу повідомилми у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Нагадаємо, що у грудні 2014 року 33-річний стриянин у стані алкогольного сп’яніння, керуючи власним автомобілем, грубо порушив Правила дорожнього руху та вчинив наїзд на двох пішоходів, внаслідок чого постраждалим заподіяно тяжкі та середньої тяжкості тілесні ушкодження. При цьому у травні 2015 року він вчинив нову аварію, під час якої водій отримав травми середньої тяжкості.

Так, Стрийський міськрайонний суд засудив фігуранта до 3 років позбавлення, однак звільнив від відбування основного покарання з випробуванням 1 рік.

Перевіряючи законність цього вироку, апеляційний суд врахував наслідки правопорушень, те, що злочини вчинені упродовж нетривалого періоду, а також те, що горе-водій перебував у нетверезому стані.

Відтак Львівський апеляційний суд ухвалив новий вирок – 3 роки ув’язнення з дворічним позбавленням права керувати транспортними засобами. Також збільшено розмір стягнення моральної шкоди, завданої одному з постраждалих.