У Великому Любіні люди вийшли проти побудови сміттєвого полігону

Громада Великого Любіня виступила проти надання згоди на розміщення на території місцевої ОТГ об’єктів поводження з твердими побутовими відходами, в тому числі – розміщення полігонів твердих побутових відходів, об’єктів перероблення і сортування.

Як повідомляє видання Народна думка, у центральній частині селища зібралися сотні людей, які скандували проти будівництва сміттєвих об’єктів на території Великолюбінської ОТГ.

Громадські слухання по суті стали велелюдною маніфестацією, в ході якої громада заявила свій рішучий спротив і несприйняття намірів інівестора спорудити полігон поводження з ТПВ у селі Малий Любінь.

Актовий зал Великолюбінської школи мистецтв не міг вмістити всіх присутніх (а саме там першочергово планувалось проведення заходу), тож громадські слухання перенесли на площу біля пам’ятника Тарасові Шевченку.

Місцева громада одноголосно проголосувала за заборону будь-яких об’єктів складування ТПВ, заводів з переробки, утилізації, захоронення ТПВ в межах населених пунктів та поза ними на території Великолюбінської ОТГ.

Історію про те, як під курортним Великим Любінем, який славиться цілющими водами та грязями, хочуть спорудити сміттєзвалище на 41 гектар читайте у розслідуванні Львівського порталу тут: «Курорт на смітті».

Як усі курортні міста Львівщини позбавили статусу «курортних» і чим це загрожує читайте ТУТ.

Фото: Народна думка