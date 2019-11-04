У селі на Самбірщині відкрили новий дитсадок

У селі Вільшаник Самбірського району урочисто відкрили заклад дошкільної освіти «Лісова пісня». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Варто зазначити, що наразі це єдиний заклад дошкільної освіти у Вільшаницькій ОТГ, у якому зможуть перебувати 50 вихованців.

«Відкриття садочку є довгоочікуваним для цієї громади, оскільки лише віра, підкріплена реальними справами, дає результат. А цей садочок результат Вашої наполегливої роботи. Сподіваюсь, що це лиш початок. Бажаю Вам всім нових звершень», – зазначив т.в.о директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації Ігор Гайдук.

Цьогоріч у Львівській області відкрито 5 абсолютно нових закладів дошкільної освіти, створено 3 дошкільні підрозділи в структурах освітніх закладів та 8 приватних закладів дошкільної освіти отримали ліцензії на впровадження дошкільної освітньої діяльності.

До кінця календарного року заплановане відкриття ще 6 нових закладів дошкільної освіти та відкриття додаткових груп на базі функціонуючих дошкільних закладів.

Фото: ЛОДА