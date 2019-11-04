ОСТАННІ НОВИНИ

У Радехові в гаражі згорів автомобіль

Ольга Денисяка

|

Вчора, 3 листопада, о 15:41 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в гаражі в м. Радехів на вул. Шухевича.  Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС Львівщини.

 

«До місця події негайно виїхали рятувальники 21-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Радехів. О 16:06 вогнеборці локалізували пожежу, та о 16:32 повністю ліквідували», –  йдеться в повідомленні.

Внаслідок пожежі вогнем знищено дах та речі домашнього вжитку на площі 30 кв.м. та автомобіль «Фольксваген Пассат Б4», що знаходився в гаражі.

Фото: ДСНС

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Адресна допомога: як займатися благодійністю на національному рівні
Анастасія ПИЖ
Адресна допомога: як займатися благодійністю на національному рівні

Чи можливо динамічно розвивати свою справу на Львівщині та  дотримуватися європейських принципів соціальної орієнтації б...

Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника
Ольга ФУЧИК
Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника

Протягом останніх років мільйони громадян,  серед яких молоді й активні мешканці наших західних областей, покидають домі...

33 напрямки. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
33 напрямки. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на зимовий розклад виконання рейсів, згідно з яким зимова маршрутна мережа польоті...

(Не)безпечні новобуди Львова. Що ховається за огорожею будмайданчика?
Наталя ДУЛЯБА
(Не)безпечні новобуди Львова. Що ховається за огорожею будмайданчика?

Наприкінці вересня Львів сколихнула жахлива звістка: на Сихові на будівельному майданчику «Авалону» впав кран. Внаслідок...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...