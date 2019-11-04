У Радехові в гаражі згорів автомобіль

Вчора, 3 листопада, о 15:41 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в гаражі в м. Радехів на вул. Шухевича. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС Львівщини.

«До місця події негайно виїхали рятувальники 21-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Радехів. О 16:06 вогнеборці локалізували пожежу, та о 16:32 повністю ліквідували», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок пожежі вогнем знищено дах та речі домашнього вжитку на площі 30 кв.м. та автомобіль «Фольксваген Пассат Б4», що знаходився в гаражі.

Фото: ДСНС