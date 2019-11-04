У Львові відбудеться акція в день смерті Катерини Гандзюк

Сьогодні, 4 листопада, у роковини смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк, у 40 містах України та світу відбудуться акції «Рік без Каті» з вимогою покарати винних у нападі на неї. У Львові акція відбудеться – 19:00 на площі Ринок. Про це повідомили на: Facebook-сторінці «Хто замовив Катю Гандзюк?».

«4 листопада ми знову вийдемо на вулиці наших міст для того, щоб нагадати всім – і вбивцям і владі і всім громадянам нашої країни: МИ ВИМАГАЄМО СПРАВЕДЛИВОСТІ», – повідомляють активісти.

Також організатори зазначають, що за цей рік покарано лише 5 виконавців, яким не вдалось втекти у перший тиждень після скоєного злочину. Вони отримали мізерні строки. Замовники і організатори відомі, але досі на свободі. Вони дозволяють собі ігнорувати суди, пресу, громадськість.

Як повідомляв Львівський портал, 31 липня 2018 року у Херсоні чоловік вилив на Катерину Гандзюк концентровану сірчану кислоту. 4 листопада 2018 року після багатьох операцій вона померла у лікарні.