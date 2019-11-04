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Техніка, продукти і 1000 пляшок пива. Львівські митники затримали чергову контрабанду

Наталя Дуляба

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Цими вихідними у пункті пропуску «Краковець – Корчова» митники затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно перевезти техніку, продукти та майже 1000 пляшок пива. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській митниці ДФС.

 

Спочатку через пункт пропуску мешканець Львівщини хотів підпільно ввезти техніку: фотоапарати, процесори, планшети, флешки та мобільні телефони. Загалом серед контрабанди митники нарахували майже 200 одиниць технічних засобів.

Також у Краковці затримали українця, який в автомобілі Mercedes-Benz намагався непомітно завезти з Польщі тонну продуктів, в тому числі близько 1000 пляшок пива.

Всі товари правоохоронці вилучили, їхню вартість встановлять додатково. За цими фактами складені протоколи про порушення митних правил, а справи скерують на розгляд суду, який і визначатиме покарання для контрабандистів.

Фото: Львівська митниця ДФС

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