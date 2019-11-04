Росіянин пошкодив флагшток з прапором ОУН біля пам’ятника Небесної Сотні

На Київщині росіянин пошкодив флагшток з прапором Організації українських націоналістів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Київській області.

Акт вандалізму стався у місті Вишневе. Невідомий чоловік біля пам’ятника «Небесної Сотні» пошкодив флагшток з чорно-червоним прапором. Про хулігана до поліції повідомив небайдужий очевидець.

На місце події одразу прибула група реагування патрульної поліції Києво-Святошинського відділу поліції. На правопорушника вказав свідок, який помітив вандала з вікна своєї квартири і одразу викликав поліцію.

Для встановлення особи, складання відповідних документів, з’ясування усіх обставин події та для прийняття відповідного процесуального рішення, слідчо-оперативна група доправила порушника до Вишнівського відділення поліції.

З’ясувалось, що пошкодив флагшток 45-річний громадянин Російської Федерації, який приїхав до родичів у село Святопетрівське. Іноземець має посвідку на постійне місце проживання в Україні.

«Порушник при спілкуванні з поліцейськими поводив себе неадекватно: то голосно плакав, то починав сміятися. У той час, коли вийшов на коридор за природніми потребами, зненацька він виплигнув у вікно з третього поверху адмінбудівлі. Поліцейським чолов’яга пояснив свій «політ», що для нього просто грає гучно музика», – пояснюють у поліції.

Для надання медичної допомоги поліцейські викликали карету швидкої допомоги. «Стрибуна» доправили до лікарні з забійними травмами тіла.

Стосовно правопорушника працівники поліції склали адміністративний проткала за ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП.

Наразі до ДМС готується клопотання про скасування іноземцю посвідки на тимчасове проживання, видворення його з країни із забороною подальшого в’їзду до України.