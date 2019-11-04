Red Brunch від проєкту «Я, Ніна»: завтра рекордна кількість львів’ян стане донорами для потреб онкохворих

Завтра, 5 листопада, команда проєкту «Я, Ніна» вперше проведе Red Brunch у Львові – збір крові для потреб онкохворих людей та волосся – для виготовлення перук дітям, які втратили власне через хіміотерапію. За майже тиждень від дня оголошення про ініціативу вдалося зібрати рекордну кількість охочих стати донорами – 150 донорів крові та 11 – волосся, тож реєстрацію довелося припинити достроково. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Захід відбудеться в BankHotel Lviv, що на вул. Листопадового Чину, 8. Початок – о 9.00 год. На подію завітають і відомі українці, зокрема – ініціаторка та ідейна натхненниця проєкту Яніна Соколова та музикант і фронтмен гурту «Друга Ріка» Валерій Харчишин. До участі запрошують також усіх охочих долучитися до добрих справ, адже окрім донорства, в готелі буде також можливість долучитися фінансово: зробити пожертву на фонд «Зелений слон», який допомагає здійснювати дитячі мрії по всій Україні, підтримати фільм «Яніна», або ж допомогти у замовленні виготовлення перук.

Red Brunch від проєкту «Я, Ніна» – це щомісячна подія, яка відбувається кожного першого вівторка місяця. Так, у Києві – це вже вп’яте, у Львові ж – вперше. За результатами чотирьох перших Red Brunch у столиці, 240 людей стали донорами крові, які разом врятували чи ще врятують 720 життів. Іще 17 людей віддали своє волосся на виготовлення перук для дітей, що втратили власне волосся через хіміотерапію. Реєстрацію на наступний Red Brunch, який відбудеться у перший вівторок грудня, розпочнуть незабаром.

Red Brunch у Львові відбудеться у співпраці з організацією ДонорUA. Браслети для тих, хто долучиться до збору крові та волосся, дарує Guzema Jewelry. Гостинно прийматиме BankHotel Lviv, який надає власний салон краси для донорів волосся та частування. До команди долучилися також організації «Краса рятує» та Hair for Share.