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Під час полювання на лисицю куля зрикошетила і потрапила в живіт мисливцю

Соломія Головіна

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Неподалік села Бортків Золочівського район під час полювання мисливець отримав вогнепальне поранення живота і був госпіталізований у реанімацію. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Зазначається, що у поліцію 3 листопада надійшло повідомлення про те, що в одну з центральних районних лікарень за медичною допомогою звернувся 42-річний житель Золочівського району з кульовим пораненням живота.

Як попередньо встановили правоохоронці, постраждалий разом зі своїм 41-річним товаришем офіційно полювали неподалік села Бортків Золочівського району. Близько 10:30 год. один з мисливців вистрелив у лисицю – одна з картечин зрикошетила від дерева та влучила у живіт іншому. Товариш доставив пораненого у лікарню.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ст.128 КК України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі до двох років.

Досудове розслідування триває.

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