ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині розшукали водія, який збив пішохода і втік

Ольга Денисяка

|

Вчора, 3 листопада, близько 03:00 год. 19-річний водій, керуючи автомобілем ВАЗ, скоїв наїзд на пішохода, після чого втік з місця ДТП. Зараз постраждалий зі зламаними ребрами та розривом печінки знаходиться у реанімації. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Як встановили поліцейські, 19-річний водій, керуючи автомобілем ВАЗ, скоїв наїзд на пішохода, 22-річного місцевого мешканця, після чого втік з місця події,залишивши травмованого на лавці біля магазину.

В подальшому медики діагностували у чоловіка, зокрема, переломи ребер, розрив печінки та інші тілесні ушкодження. Зараз він перебуває у реанімації.

Чоловік затриманий в порядку ст.208 КПК України, автомобіль вилучений та поміщений на арештмайданчик.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.

Досудове розслідування триває.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Адресна допомога: як займатися благодійністю на національному рівні
Анастасія ПИЖ
Адресна допомога: як займатися благодійністю на національному рівні

Чи можливо динамічно розвивати свою справу на Львівщині та  дотримуватися європейських принципів соціальної орієнтації б...

Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника
Ольга ФУЧИК
Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника

Протягом останніх років мільйони громадян,  серед яких молоді й активні мешканці наших західних областей, покидають домі...

33 напрямки. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
33 напрямки. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на зимовий розклад виконання рейсів, згідно з яким зимова маршрутна мережа польоті...

(Не)безпечні новобуди Львова. Що ховається за огорожею будмайданчика?
Наталя ДУЛЯБА
(Не)безпечні новобуди Львова. Що ховається за огорожею будмайданчика?

Наприкінці вересня Львів сколихнула жахлива звістка: на Сихові на будівельному майданчику «Авалону» впав кран. Внаслідок...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...