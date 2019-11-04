На Львівщині розшукали водія, який збив пішохода і втік

Вчора, 3 листопада, близько 03:00 год. 19-річний водій, керуючи автомобілем ВАЗ, скоїв наїзд на пішохода, після чого втік з місця ДТП. Зараз постраждалий зі зламаними ребрами та розривом печінки знаходиться у реанімації. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Як встановили поліцейські, 19-річний водій, керуючи автомобілем ВАЗ, скоїв наїзд на пішохода, 22-річного місцевого мешканця, після чого втік з місця події,залишивши травмованого на лавці біля магазину.

В подальшому медики діагностували у чоловіка, зокрема, переломи ребер, розрив печінки та інші тілесні ушкодження. Зараз він перебуває у реанімації.

Чоловік затриманий в порядку ст.208 КПК України, автомобіль вилучений та поміщений на арештмайданчик.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.

Досудове розслідування триває.