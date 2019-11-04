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Львів’ян кличуть на сімейну прощу до Зарваниці

Наталя Дуляба

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Прихожан собору святого Юра та всіх охочих кличуть на сімейну прощу до Зарваниці, яка відбудеться наступної суботи, 16 листопада. Про це Львівському порталу повідомили в адміністрації храму.

 

«З нагоди Року сім’ї 16 листопада відбудеться парафіяльна проща до Зарваниці «Під твій святий покров прийми мою сім’ю, Маріє», – йдеться у повідомленні.

Учасники прощі також відвідають хату у селі Заздрість (Тернопільщина), де народився і виріс Патріарх Йосип Сліпий.

Для того, аби записатись на прощу, просять звертатись безпосередньо у собор святого Юра.

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