Чоловіку, який біля бару зарізав свого товариша, загрожує до 15 років тюрми

На Львівщині судитимуть 28-річного чоловіка, який поблизу кафе-бару у Судовій Вишні смертельно поранив товариша. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Додамо, що йдеться про інцидент, який стався 30 квітня цього року. Встановлено, що 28-річний чоловік напідпитку під час раптового конфлікту із 29-річним товаришем завдав йому один удар ножем у шию, спричинивши поранення, несумісні із життям.

Протиправні дії зловмисника, місцевого мешканця, кваліфіковано за ч.1 ст.115 ККУ (умисне вбивство).

Наразі обвинувальний акт стосовно фігуранта скеровано до суду для розгляду по суті, а він сам перебуватиме під вартою. За вчинене йому загрожує до 15 років позбавлення волі.