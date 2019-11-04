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22-річний рецидивіст «обчистив» молодика, погрожуючи ножем

Соломія Головіна

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У Миколаєві на Львівщині раніше судимий 22-річний зловмисник напав на чоловіка і погрожував ножем. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації полції у Львівській області.

 

Як зазначається, у Миколаївське відділення поліції 3 листопада за допомогою звернувся 21-річний мешканець одного з сіл району, котрий повідомив, що близько 13:00 год на вулиці Шевченка у місті Миколаїв на нього напав чоловік, наніс йому удар кулаком в обличчя та, погрожуючи ножем, відібрав у нього гроші у сумі 250 гривень, мобільний телефон та годинник.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетний 22-річний місцевий мешканець, котрий раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу. Речові докази вилучені.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.187 (розбій) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі до семи років. Досудове розслідування триває.

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