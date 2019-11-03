Якої погоди чекати на Львівщині 4 листопада?

В понеділок, 4 листопада, у Львові та області синоптики прогнозують до 19 градусів тепла та невеликий дощ. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорогії.

Температура повітря вночі становитиме 6-11 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +19°С. Вітер південний, 7-12 м/с.

Хмарно з проясненням, місцями пройде невеликий дощ, у горах – помірний дощ.

«4 листопада погоду на Львівщині визначатиме теплий сектор циклону з центром над Польщею. Атмосферний тиск падатиме, відносна вологість повітря зменшиться», – додають синоптики.

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