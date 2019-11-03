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У Стрийському районі «Рено» не розминувся із мотоциклом

Наталя Дуляба

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В суботу, 2 листопада, у селі Станів Стрийського району виникла ДТП, у якій травмувався 46-річний мотоцикліст. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як попередньо встановили правоохоронці, 29-річна водійка автомобіля «Рено Меган», жителька району, врізалась у мотоцикл, яким керував 46-річний місцевий мешканець.

Внаслідок аварії чоловік отримав струс мозку та забої, його доправили до лікарні.

Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження, поліцейські з’ясовують всі деталі події.

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