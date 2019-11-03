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У Львові затримали озброєного чоловіка, що грозився стріляти по машинах

Наталя Дуляба

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Сьогодні вночі, 3 листопада, правоохоронці затримали чоловіка, який на вул. Стрийській розгулював зі зброєю і прицілювався у бік автомобілів. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

В поліцію надійшов виклик від небайдужого львів’янина, який розповів, що на вул. Стрийській троє невідомих чоловіків скеровують зброю у бік автомобілів. На місце події прибули патрульні та екіпаж тактико-оперативного реагування.

«Юіля будинку №100 на вул. Стрийській поліцейські виявили трьох молодиків: двох 19-річних та одного 27-річного. При поверхневій перевірці в одного із них виявили предмет, схожий на пістолет, та магазин з одним патроном. Зі слів молодого чоловіка, це був стартовий пістолет, а набій – холостий», – йдеться у повідомленні.

Зброю правоохоронці вилучили, а затриманого доправили у поліцейський відділок.

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