У двох закладах освіти на Львівщині створять сучасні медіастудії

Львівська обласна Мала академія наук та Мурованська школа (Пустомитівський район) увійшли у двадцядку освітніх закладів-переможців конкурсу Youth MediaLab. Тепер тут облаштують сучасні медіастудії для учнів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства освіти і науки України.

У конкурсі Youth MediaLab 2019-2020 взяли участь 500 українських шкіл та закладів позашкільної освіти. Нещодавно журі обрало 20 переможців, серед яких опинились Львівська обласна Мала академія наук та Мурованська школа.

Тут для учнів створять медіастудії, а впродовж 2019-2020 навчального року вчителі та редакції пройдуть спеціальне навчання, під час якого їм розкажуть, як правильно користуватися обладнанням та для яких завдань його можна використовувати.

«Медіаграмотність є відносно новим предметом, який викладають у школах. Тож дуже важливо, що в Україні збільшується кількість проєктів, які охоплюють цей напрям. Загалом же цією ініціативою ми хотіли підтримати школярів, які почали журналістську діяльність, хочуть знати більше про цю професію і, головне, – робити медіаматеріали на якісному рівні. Тепер вони отримають достатньо інструментів, зокрема технічних, щоб здійснити таке завдання», – розповіла заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Зазначимо, Youth MediaLab – це соціальна та некомерційна програма розвитку шкільних та молодіжних медіа в Україні. Цей освітній проєкт реалізовує Міністерство освіти і науки та Міністерством інформаційної політики спільно з громадською організацією Change Communication («Комунікації для змін») за підтримки Проєкту міжнародної технічної допомоги «Зміцнення громадської довіри» (UCBI II), що фінансується агентством США з міжнародного розвитку (USAID), та Google Україна.