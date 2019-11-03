ОСТАННІ НОВИНИ

У двох закладах освіти на Львівщині створять сучасні медіастудії

Наталя Дуляба

|

Львівська обласна Мала академія наук та Мурованська школа (Пустомитівський район) увійшли у двадцядку освітніх закладів-переможців конкурсу Youth MediaLab. Тепер тут облаштують сучасні медіастудії для учнів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства освіти і науки України.

 

У конкурсі Youth MediaLab 2019-2020 взяли участь 500 українських шкіл та закладів позашкільної освіти. Нещодавно журі обрало 20 переможців, серед яких опинились Львівська обласна Мала академія наук та Мурованська школа.

Тут для учнів створять медіастудії, а впродовж 2019-2020 навчального року вчителі та редакції пройдуть спеціальне навчання, під час якого їм розкажуть, як правильно користуватися обладнанням та для яких завдань його можна використовувати.

«Медіаграмотність є відносно новим предметом, який викладають у школах. Тож дуже важливо, що в Україні збільшується кількість проєктів, які охоплюють цей напрям. Загалом же цією ініціативою ми хотіли підтримати школярів, які почали журналістську діяльність, хочуть знати більше про цю професію і, головне, – робити медіаматеріали на якісному рівні. Тепер вони отримають достатньо інструментів, зокрема технічних, щоб здійснити таке завдання», – розповіла заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Зазначимо, Youth MediaLab – це соціальна та некомерційна програма розвитку шкільних та молодіжних медіа в Україні. Цей освітній проєкт реалізовує Міністерство освіти і науки та Міністерством інформаційної політики спільно з громадською організацією Change Communication («Комунікації для змін») за підтримки Проєкту міжнародної технічної допомоги «Зміцнення громадської довіри» (UCBI II), що фінансується агентством США з міжнародного розвитку (USAID), та Google Україна.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника
Ольга ФУЧИК
Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника

Протягом останніх років мільйони громадян,  серед яких молоді й активні мешканці наших західних областей, покидають домі...

33 напрямки. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
33 напрямки. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на зимовий розклад виконання рейсів, згідно з яким зимова маршрутна мережа польоті...

(Не)безпечні новобуди Львова. Що ховається за огорожею будмайданчика?
Наталя ДУЛЯБА
(Не)безпечні новобуди Львова. Що ховається за огорожею будмайданчика?

Наприкінці вересня Львів сколихнула жахлива звістка: на Сихові на будівельному майданчику «Авалону» впав кран. Внаслідок...

Економічна безпека: звідки надходять гроші до бюджетів Львова й області
Анастасія ПИЖ
Економічна безпека: звідки надходять гроші до бюджетів Львова й області

Заснована ще у перші роки української незалежності торговельна мережа «АТБ» сьогодні стала лідером вітчизняного ритейлу ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...