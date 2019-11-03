На Яворівському полігоні військові з-за кордону вчились знешкоджувати вибухівку

Десять військовослужбовців Сил оборони Естонської Республіки та Збройних Сил Фінляндії пройшли курсову підготовку з інженерного забезпечення у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі вишу.

Упродовж п’яти днів естонські та фінські військові інженери удосконалювали свої знання та навички з мінування місцевості, ознайомлювались з особливостями подолання мінно-вибухових загороджень, водних перешкод, використання важкої інженерної техніки, що є на озброєнні Українського війська.

«Особливу увагу звертали на досвід застосування підрозділів інженерних військ Збройних Сил України в Антитерористичній операції та в Операції Об’єднаних сил. Зокрема, велику зацікавленість у слухачів курсу викликали заняття з устрою, особливостей застосування та знешкодження саморобних вибухових пристроїв», – йдеться у повідомленні.

Відтак на одній з ділянок Яворівського полігону військові з-за кордону мали змогу взяти участь у роботах із розмінування, знешкодження вибухових пристроїв, а також ознайомитись зі спроможностями елементів мінно-вибухових загороджень, які застосовують в ЗС України.

Наприкінці заходу представники Сил оборони Естонської Республіки та Збройних Сил Фінляндії подякували керівництву та колективу Національної академії сухопутних військ за можливість розширити обсяг професійних знань, а особливо – за нагоду вивчити унікальний бойовий досвід українських військових інженерів.

Окрім того, було досягнуто низку попередніх домовленостей про поглиблення подальшої співпраці шляхом збільшення тривалості курсу та кількості слухачів, а також проведення подібних заходів в Естонії та Фінляндії.

Фото: АСВ