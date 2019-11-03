ОСТАННІ НОВИНИ

На Яворівському полігоні військові з-за кордону вчились знешкоджувати вибухівку

Наталя Дуляба

|

Десять військовослужбовців Сил оборони Естонської Республіки та Збройних Сил Фінляндії пройшли курсову підготовку з інженерного забезпечення у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі вишу.

 

Упродовж п’яти днів естонські та фінські військові інженери удосконалювали свої знання та навички з мінування місцевості, ознайомлювались з особливостями подолання мінно-вибухових загороджень, водних перешкод, використання важкої інженерної техніки, що є на озброєнні Українського війська.

«Особливу увагу звертали на досвід застосування підрозділів інженерних військ Збройних Сил України в Антитерористичній операції та в Операції Об’єднаних сил. Зокрема, велику зацікавленість у слухачів курсу викликали заняття з устрою, особливостей застосування та знешкодження саморобних вибухових пристроїв», – йдеться у повідомленні.

Відтак на одній з ділянок Яворівського полігону військові з-за кордону мали змогу взяти участь у роботах із розмінування, знешкодження вибухових пристроїв, а також ознайомитись зі спроможностями елементів мінно-вибухових загороджень, які застосовують в ЗС України.

Наприкінці заходу представники Сил оборони Естонської Республіки та Збройних Сил Фінляндії подякували керівництву та колективу Національної академії сухопутних військ за можливість розширити обсяг професійних знань, а особливо – за нагоду вивчити унікальний бойовий досвід українських військових інженерів.

Окрім того, було досягнуто низку попередніх домовленостей про поглиблення подальшої співпраці шляхом збільшення тривалості курсу та кількості слухачів, а також проведення подібних заходів в Естонії та Фінляндії.

Фото: АСВ

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника
Ольга ФУЧИК
Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника

Протягом останніх років мільйони громадян,  серед яких молоді й активні мешканці наших західних областей, покидають домі...

33 напрямки. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
33 напрямки. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на зимовий розклад виконання рейсів, згідно з яким зимова маршрутна мережа польоті...

(Не)безпечні новобуди Львова. Що ховається за огорожею будмайданчика?
Наталя ДУЛЯБА
(Не)безпечні новобуди Львова. Що ховається за огорожею будмайданчика?

Наприкінці вересня Львів сколихнула жахлива звістка: на Сихові на будівельному майданчику «Авалону» впав кран. Внаслідок...

Економічна безпека: звідки надходять гроші до бюджетів Львова й області
Анастасія ПИЖ
Економічна безпека: звідки надходять гроші до бюджетів Львова й області

Заснована ще у перші роки української незалежності торговельна мережа «АТБ» сьогодні стала лідером вітчизняного ритейлу ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...