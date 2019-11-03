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Львів’ян запрошують долучитися до створення «сміттєвої стратегії» міста

Наталя Дуляба

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12-13 листопада ЛКП «Зелене місто» проведе серію воркшопів щодо поводження з відходами у Львові. Всіх охочих запрошують до участі, а також закликають долучитися до розробки «сміттєвої стратегії». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

 

«Такі інтерактивні навчальні заходи є дуже ефективними та сприяють обміну думками і досвідом. Відтак ми запрошуємо колег зі суміжних сфер, щоб разом напрацювати пропозиції до Стратегії поводження з відходами на 2020 рік. Ми запрошуємо долучатися, зокрема, депутатів, активних містян, керівників ОСББ, як великий, так і малий бізнес. Маємо на меті разом досягти бачення мінімізації та раціонального поводження з відходами», – розповів директор ЛКП «Зелене місто» Вадим Ноздря.

До участі у воркшопах запрошують представників освітніх та культурних установ, громадських організацій, бізнес-структур, які працюють у сфері поводження з відходами, роздрібної торгівлі та представників місцевого самоврядування.

Реєстрація відбувається включно до 7 листопада включно за цим посиланням.  Кількість місць обмежена. Підтвердження про участь у воркшопі зареєстрованим учасникам надішлють на електронну скриньку до 8 листопада.

Точне місце проведення заходів наразі ще не відоме, його організатори повідомлять додатково.

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