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До річниці ЗУНР у парку «На валах» відтворили бої за Львів

Наталя Дуляба

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У Львові продовжують відзначати 101 річницю створення Західноукраїнської Народної Республіки. З цієї нагоди сьогодні, 3 листопада, у парку «На валах» відтворили історичний бій за місто. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

У парку, що в самому центрі міста, відбулося театралізоване військово-історичне дійство «Бої за Львів». Товариство пошуку жертв війни «Пам’ять» відтворило битву між Українською галицькою армією та польськими вояками, що тривала з 1 по 22 листопада 1918 року.

«Динамічна реконструкція спогадів про героїчну боротьбу українських воїнів зібрала глядачів з усієї Львівщини», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що захід став цьогорічним переможцем конкурсу проєктів для громадських організацій, який проводиться в межах реалізації Регіональної програми сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Львівській області на 2018-2020 роки.

Фото: ЛОДА

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