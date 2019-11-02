У Пустомитах водій BMW збив пішохода

У п’ятницю, 1 листопада, у Пустомитах на вул. Т. Шевченка сталась аварія, у якій постраждав 63-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, подія виникла орієнтовно о 17:40 год. Водій автомобіля BMW-320, 35-річний мешканець Городоцького району, збив 63-річного місцевого жителя. Пішохід отримав тяжкі травми, його госпіталізували.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі проводиться досудове розслідування.