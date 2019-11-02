ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові у вигрібній ямі знайшли мертвого чоловіка

Наталя Дуляба

|

У п’ятницю, 1 листопада, у вигрібній ямі біля одного з приватних житлових будинків у Залізничному районі Львова виявили тіло мертвого чоловіка. Про це Львівському порталу повідомила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

 

«Повідомлення про те, що у вигрібній ямі знайдено тіло чоловіка, надійшло в обід. На місце події виїхали правоохоронці. Особу загиблого встановити ще не вдалося, наразі призначено низку експертиз, всі обставини події з’ясовуються», – розповіла Світлана Добровольська.

Чи були на тілі загиблого сліди насильницької смерті, поки що невідомо. Втім за даними агентства UNN, на шиї чоловіка була виявлена колота рана.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 ККУ (умисне вбивство).

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника
Ольга ФУЧИК
Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника

Протягом останніх років мільйони громадян,  серед яких молоді й активні мешканці наших західних областей, покидають домі...

33 напрямки. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
33 напрямки. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на зимовий розклад виконання рейсів, згідно з яким зимова маршрутна мережа польоті...

(Не)безпечні новобуди Львова. Що ховається за огорожею будмайданчика?
Наталя ДУЛЯБА
(Не)безпечні новобуди Львова. Що ховається за огорожею будмайданчика?

Наприкінці вересня Львів сколихнула жахлива звістка: на Сихові на будівельному майданчику «Авалону» впав кран. Внаслідок...

Економічна безпека: звідки надходять гроші до бюджетів Львова й області
Анастасія ПИЖ
Економічна безпека: звідки надходять гроші до бюджетів Львова й області

Заснована ще у перші роки української незалежності торговельна мережа «АТБ» сьогодні стала лідером вітчизняного ритейлу ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...