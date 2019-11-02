У Львові у вигрібній ямі знайшли мертвого чоловіка

У п’ятницю, 1 листопада, у вигрібній ямі біля одного з приватних житлових будинків у Залізничному районі Львова виявили тіло мертвого чоловіка. Про це Львівському порталу повідомила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

«Повідомлення про те, що у вигрібній ямі знайдено тіло чоловіка, надійшло в обід. На місце події виїхали правоохоронці. Особу загиблого встановити ще не вдалося, наразі призначено низку експертиз, всі обставини події з’ясовуються», – розповіла Світлана Добровольська.

Чи були на тілі загиблого сліди насильницької смерті, поки що невідомо. Втім за даними агентства UNN, на шиї чоловіка була виявлена колота рана.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 ККУ (умисне вбивство).