У Львові на «гарячому» спіймали грабіжника

У п’ятницю, 1 листопада, на вул. Мазепи поліцейський затримав зловмисника, який намагався пограбувати 61-річного священника. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

«Дільничний офіцер поліції під час відпустки, йдучи вулицею Мазепи, близько 15:30 год. побачив, як невідомий чоловік вирвав з руки іншого барсетку та почав тікати. Миттєво відреагувавши на ситуацію, правоохоронець наздогнав грабіжника та викликав слідчо-оперативну групу», – йдеться у повідомленні.

Зловмисником виявився 23-річний житель Жовківського району, його вже затримали, а поцуплену барсетку віддали власнику.

Лиходію повідомили про підозру у вчиненні правопорушення за ч.1 ст.186 КК України (грабіж). Максимальне покарання, передбачене статтею, – позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Наразі вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.