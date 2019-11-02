«Слуги народу» хочуть легалізувати самогоноваріння

Група депутатів фракції «Слуга народу» зареєструвала законопроєкт №2371 про скасування адміністративної відповідальності за самогоноваріння. Про це пише УП, передає Львівський портал.

Ініціаторами проєкту закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо скасування правової норми, яка передбачає відповідальність за самогоноваріння)» виступили нардепи «Слуги народу» Володимир Ватрас, Олександр Федієнко, Роман Соха, Анатолій Костюх, Ігор Фріс, Микола Стефанчук.

Тексту законопроєкту на сайті парламенту наразі немає.

Зазначимо, що згідно зі ст.176 Кодексу про адміністративні правопорушення, виготовлення самогону без мети збуту карається штрафом від 3 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (51-170 грн).

Нагадаємо, у 2012 році нардепи вже голосували за проєкт, що мав дозволити варіння самогону без мети збуту.

Ініціаторами законопроєкту виступили нардепи з «Партії регіонів». Тоді за документ у першому читанні проголосували 35 депутатів із мінімально необхідних 226.