Дощ і сильний вітер: погода на Львівщині на 3 листопада

У неділю, 3 листопада, у Львові та області прогнозують потепління. Втім синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, короткочасні дощі і сильний вітер. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорогії.

Температура повітря вночі становитиме 2-7 градуси тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +15°С. Вночі та вранці слабкий туман.

Хмарно з проясненням, місяцми пройдуть дощі. Також по всій території Львівщини прогнозують пориви вітру 15-20 м/с.

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