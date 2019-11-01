В історичному ареалі Львова збудують ще один готель

Виконавчий комітет міськради Львова погодив будівництво апарт-готелю на вул. Т. Шевченка, 73-А, 73-В, 73-Д. Відповідні містобудівні умови та обмеження сьогодні, 1 листопада, видали ТзОВ «Лев Девелопмент», передає кореспондент Львівського порталу.

Новий готель знаходитиметься в межах історичного ареалу Львова, де допустима висота будівель становить 18 м. Втім своїм рішенням виконавчий комітет дозволив звести готель висотою до 27 м.

Як видно з візуалізації, будівля матиме 7 поверхів.

Зазначимо, що на вул. Шевченка, 75-А компанія «Лев Девелопмент» нещодавно вже збудувала житловий 7-поверховий будинок, тепер поруч зводитимуть ще й апарт-готель.

Як пояснив в.о. головного архітектора Львова Антон Коломєйцев, спочатку компанія хотіла спорудити ще один житловий будинок, але передумала і вирішила спорудити апарт-готель.

Саме будівництво вестимуть на трьох земельних ділянках загальною площею 0,09 га, які належать до житлової та громадської забудови та входять у зону Ж-2 – зону малоповерхової квартирної житлової забудови.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Лев Девелопмент» існує з 2017 року. Його власниками є львів’янин Василь Левицький та іванофранківець Олександр Островський.