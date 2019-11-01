У Львові зустрілися молоді науковці з військових вишів України

До 100-річчя подій української національної революції у Національній академії сухопутних військ відбулась міжвузівська курсантсько-студентська науково-практична конференція за темою «Українське військо в боротьбі за державність». Про це Львівському порталу повідомили у Національній академії СВ.

Участь у заході взяли близько півсотні молодих науковців з майже 10 закладів вищої освіти. На початку конференції всіх її учасників привітав представник Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України Василь Павлов, який закликав усіх молодих науковців до активної роботи, цікавих обговорень та нового наукового пошуку.

В ході спільної роботи низка учасників заходу зробила доповіді за темами своїх наукових досліджень, переважна більшість з яких присвячена історії, розвитку та становленню Українського війська, видатним постатям, що брали активну учать у державотворенні України.

За результатами роботи міжвузівської курсантсько-студентської науково-практичної конференції, її найбільш активні учасники були відзначені сертифікатами.