ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові зустрілися молоді науковці з військових вишів України

Андрій Котенський

|

До 100-річчя подій української національної революції у Національній академії сухопутних військ відбулась міжвузівська курсантсько-студентська науково-практична конференція за темою «Українське військо в боротьбі за державність». Про це Львівському порталу повідомили у Національній академії СВ.

 

Участь у заході взяли близько півсотні молодих науковців з майже 10 закладів вищої освіти. На початку конференції всіх її учасників привітав представник Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України Василь Павлов, який закликав усіх молодих науковців до активної роботи, цікавих обговорень та нового наукового пошуку.

В ході спільної роботи низка учасників заходу зробила доповіді за темами своїх наукових досліджень, переважна більшість з яких присвячена історії, розвитку та становленню Українського війська, видатним постатям, що брали активну учать у державотворенні України.

За результатами роботи міжвузівської курсантсько-студентської науково-практичної конференції, її найбільш активні учасники були відзначені сертифікатами.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
33 напрямки. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
33 напрямки. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на зимовий розклад виконання рейсів, згідно з яким зимова маршрутна мережа польоті...

(Не)безпечні новобуди Львова. Що ховається за огорожею будмайданчика?
Наталя ДУЛЯБА
(Не)безпечні новобуди Львова. Що ховається за огорожею будмайданчика?

Наприкінці вересня Львів сколихнула жахлива звістка: на Сихові на будівельному майданчику «Авалону» впав кран. Внаслідок...

Економічна безпека: звідки надходять гроші до бюджетів Львова й області
Анастасія ПИЖ
Економічна безпека: звідки надходять гроші до бюджетів Львова й області

Заснована ще у перші роки української незалежності торговельна мережа «АТБ» сьогодні стала лідером вітчизняного ритейлу ...

Місія вберегтися від раку грудей. Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою смертельної хвороби
Вероніка РОЙ
Місія вберегтися від раку грудей. Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою смертельної хвороби

20 жовтня в Україні відзначали День боротьби із раком грудей. І не дарма, адже у такий спосіб щороку намагаються приверн...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...