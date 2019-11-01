У Львові згоріла Toyota Camry

На Львівщині вогнеборці двічі ліквідовували пожежі в автомобілях. Зокрема у Львові на вулиці Княгині Ольги згоріла Toyota Camry, а у Дрогобичі автомобіль Fiat. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні ДСНС України у Львівській області.

За даними відомства, 31 жовтня о 12:52 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у Дрогобичі на вулиці 22 Січня. Пожежа виникла в легковому автомобілі Fiat.

О 13:08 вогнеборцям ліквідувати пожежу. Вогнем було знищено панель приладів та пошкоджено салон автомобіля.

Цього ж дня о 14:19 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у Львові на вулиці Княгині Ольги, 122 «а» в автомобілі Toyota Camry.

Пожежу ліквідували о 14:32. Вогнем знищено моторний відсік та пошкоджено салон автомобіля.

Причини виникнення пожеж встановлюються. Ніхто з людей не постраждав.