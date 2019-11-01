ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові згоріла Toyota Camry

Андрій Котенський

|

На Львівщині вогнеборці двічі ліквідовували пожежі в автомобілях. Зокрема у Львові на вулиці Княгині Ольги згоріла Toyota Camry, а у Дрогобичі автомобіль Fiat. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні ДСНС України у Львівській області.

 

За даними відомства, 31 жовтня о 12:52 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у Дрогобичі на вулиці 22 Січня. Пожежа виникла в легковому автомобілі Fiat.

О 13:08 вогнеборцям ліквідувати пожежу. Вогнем було знищено панель приладів та пошкоджено салон автомобіля.

Цього ж дня о 14:19 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у Львові на вулиці Княгині Ольги, 122 «а» в автомобілі Toyota Camry.

Пожежу ліквідували о 14:32. Вогнем знищено моторний відсік та пошкоджено салон автомобіля.

Причини виникнення пожеж встановлюються. Ніхто з людей не постраждав.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника
Ольга ФУЧИК
Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника

Протягом останніх років мільйони громадян,  серед яких молоді й активні мешканці наших західних областей, покидають домі...

33 напрямки. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
33 напрямки. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на зимовий розклад виконання рейсів, згідно з яким зимова маршрутна мережа польоті...

(Не)безпечні новобуди Львова. Що ховається за огорожею будмайданчика?
Наталя ДУЛЯБА
(Не)безпечні новобуди Львова. Що ховається за огорожею будмайданчика?

Наприкінці вересня Львів сколихнула жахлива звістка: на Сихові на будівельному майданчику «Авалону» впав кран. Внаслідок...

Економічна безпека: звідки надходять гроші до бюджетів Львова й області
Анастасія ПИЖ
Економічна безпека: звідки надходять гроші до бюджетів Львова й області

Заснована ще у перші роки української незалежності торговельна мережа «АТБ» сьогодні стала лідером вітчизняного ритейлу ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...