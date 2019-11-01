У Львові вшановують пам’ять Митрополита Андрея Шептицького. Львів’яни масово відвідують крипту Собору святого Юра, де спочиває Митрополит, приносять квіти та ставлять свічки біля пам’ятника Шептицькому на площі перед храмом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

«Львів — жива пам’ять про Митрополита Андрея Шептицького. Упродовж двох місяців — жовтня-листопада, на загальноміському рівні проводять низку релігійних, освітніх, культурних, спортивних й екскурсійних заходів, присвячених 30-літтю виходу УГКЦ з підпілля та вшануванню Праведного Митрополита Андрея Шептицького (75-ті роковини Його відходу до вічності). Ініціативи напрацювало місто спільно з Церквою. В особливий спосіб усіх запрошують 1 листопада звершити прощу до гробу Праведного Митрополита і стати «живою частинкою» Дня прослави», – йдеться у повідомленні.

За словами преосвященного владики Володимира (Груца), єпископа-помічника Львівської Архиєпархії УГКЦ, наше місто інтенсивно долучається до заходів із вшанування пам’яті нашого праведного Митрополита Андрея. Саме «нашого», бо Митрополит за життя дуже багато зробив для Львова.

«Якщо я вдома, то стараюся щонайменше раз на день піти до крипти — до Праведного Митрополита Андрея, до Патріарха Йосифа, до Митрополита Сильвестра Сембратовича, до Митрополита Володимира Стернюка, і там завжди себе відчуваю як вдома — захищеним. Ми маємо цих чудових наших старців, які вже не говорять своїми фізіологічними устами, але вони надихають. Вони є нашими покровителями в небі, нашими заступниками. Ми маємо кожного дня о другій годині молитву біля гробу Праведного Митрополита Андрея, де молимося особливо за онкохворих чи взагалі за всіх хворих людей. Молитва зцілює тіло і приготовляє його до зустрічі з Богом. Тому хочу заохотити всіх щонайменше 1 листопада прийти на цю нашу прощу”, — зазначив владика Володимир (Груц).

Особливі урочистості тривають сьогодні, 1 листопада, в Архикатедральному Соборі Святого Юра.

«Ми не можемо говорити про 30-ліття легалізації української греко-католицької церкви, не перебуваючи в контексті праведного митрополита Андрея — адже вони абсолютно взаємопов’язані. Це вперше, коли за 30 років легалізації нашої церкви, митрополит Львівський в особливий спосіб закликає 1 листопада звершити прощу до місця поховання праведного Митрополита Андрея. Адже без сумніву, що 30 років Церква відбулася не лише інституційно, розбудувавши свої церковні одиниці, але Церква вийшла вже далеко за межі храмів — це і військове капеланство, студентське капеланство, медичне капеланство, пенетенціарне служіння і багато інших речей, де Церква надає духовну опіку для усіх потребуючих. І тому ми вертаємося до першоджерела — хто був тим, хто дав нового духа розвитку Церкві? Це брати Шептицькі — Праведний Митрополит Андрей та Блаженний Климентій. Ми знаємо про їхню надактивну участь в житті і діяльності не лише нашого міста, а всієї України і світу, де були українські поселення.

Саме тому ключовий меседж — що Він є зовсім поруч. Це не абстрактна особа, яка колись була в нашому місті, зробила надзвичайно багато і відійшла до вічності. Ні, він є присутній серед нас зокрема своїми останками, які спочивають у крипті собору. Тому 1 листопада є чудова нагода прийти до гробу Праведного Митрополита і подякувати за те, що ми сьогодні можемо бути в нашому місті, яке дало потужний поштовх і національній свідомості, і духовно-патріотичному налаштуванню. Це День прослави і День подяки за його особисту участь у нашому житті», — розповів отець Павло Дроздяк.

«Ми себе відчуємо єдиною місцевою громадою, українцями, які підтримують моральні авторитети. Тому я всіх закликаю відвідати гріб Митрополита Андрея і віддати йому шану, завжди пам’ятати про нього. Бо інформаційний прорив про нього в Україні відбувся після того, як у Львові спорудили пам’ятник митрополиту Андрею», — акцентував Валерій Калинюк, голова громадської ради «Святий Юр».

Серед львів’ян які відвідали крипту Шептицького був також політик, громадський діяч Ігор Васюник. <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Відтак, сьогодні, 1 листопада, до 22.00 год. Собор Святого Юра відкритий для усіх прочан, які бажають звершити прощу до гробу Праведного Митрополита Андрея. Також розміщена експозиція особистих речей Митрополита.

Варто долати, що о 19.00 набайдужих львів’ян запрошують на свічку пам’яті на площі Святого Юра — перед пам’ятником Митрополитові.