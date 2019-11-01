У Львові патрульні спіймали злодія «на гарячому»

Сьогодні вночі, 1 листопада, патрульні затримали раніше судимого за крадіжки львів’янина. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Львівської області.

«Близько 3 години ночі екіпаж патрульної поліції помітив як на вулиці Приміській біля ринку невідома особа з чорним наплічником, в рукавичках зламавши замок заходить у приміщення підстанції. Патрульні підбігли до приміщення і наказали чоловікові вийти на вулицю», – йдеться в повідомленні.

Під час перевірки у нього знайшли саморобний металевий предмет схожий на відмичку, плоскогубці, викрутка, ліхтарик. 31-річний львів’янин не зміг пояснити своїх намірів.

Поліцейські з’ясували, що чоловік раніше судимий за крадіжку з проникненням. На місце події викликали слідчих Залізничного відділу поліції і до їх приїзду патрульні забезпечували охорону місця події