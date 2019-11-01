У Львівській мерії – нова керівниця в управлінні ІТ

Керівницею управління інформаційних технологій департаменту розвитку Львівської міської ради стала Олена Гунько. Досі Олена працювала заступницею директора ЛКП «Міський центр інформаційних технологій» з питань відкритих даних. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.
Нову керівницю управління ІТ представили колективу сьогодні. Олена Гунько донедавна очолювала сектор відкритих даних ЛКП «Міський центр інформаційних технологій» та була національним тренером з відкритих даних.
Саме пані унько впроваджувала dashboard, open data portal, chatbot Lvivcityhelper bot і ще багато інших проектів та була ініціатором долучення Львова до міжнародної Хартії відкритих даних.
З Оленою Гунько укладали контракт на 3 місці.
Головним її завданням буде розбудова управління ІТ — розробка нових напрямків та реалізація нових викликів.
Після цього очікується конкурс на керівника чи керівницю.
Нагадаємо, що раніше керівницею управління інформаційних технологій департаменту розвитку Львівської міської ради була Марта Романяк.
Андрій Котенський