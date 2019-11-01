У Львівській мерії – нова керівниця в управлінні ІТ

Керівницею управління інформаційних технологій департаменту розвитку Львівської міської ради стала Олена Гунько. Досі Олена працювала заступницею директора ЛКП «Міський центр інформаційних технологій» з питань відкритих даних. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Нову керівницю управління ІТ представили колективу сьогодні. Олена Гунько донедавна очолювала сектор відкритих даних ЛКП «Міський центр інформаційних технологій» та була національним тренером з відкритих даних.

Саме пані унько впроваджувала dashboard, open data portal, chatbot Lvivcityhelper bot і ще багато інших проектів та була ініціатором долучення Львова до міжнародної Хартії відкритих даних.

З Оленою Гунько укладали контракт на 3 місці.

Головним її завданням буде розбудова управління ІТ — розробка нових напрямків та реалізація нових викликів.

Після цього очікується конкурс на керівника чи керівницю.

Нагадаємо, що раніше керівницею управління інформаційних технологій департаменту розвитку Львівської міської ради була Марта Романяк.