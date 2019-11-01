У Кам’янко-Бузькому районі «Мерседес» зіткнувся з вантажівкою

Вчора, 31 жовтня, близько 15:40 год. на трасі Київ – Чоп «Мерседес» в’їхав у причеп автомобіля «Рено Магнум». Водій легковика, 36-річний іноземець, госпіталізований у лікарню. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Мерседес Атего», 36-річний іноземець, не врахував дорожньої обстановки та в’їхав у причеп автомобіля «Рено Магнум».

Внаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у лікарню..

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає покарання включно до обмеження волі на термін до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.

Досудове розслідування триває.