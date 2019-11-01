ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові студенти урочистою ходою відзначили річницю проголошення ЗУНР

Ольга Денисяка

|

Студентська молодь Львова урочистою ходою відзначила соту річницю Листопадового чину та проголошення Західноукраїнської Народної Республіки, передає кореспондент Львівського порталу.

Маршрут ходи пролягав від ЛНУ імені Івана Франка до Янівського кладовища. У ході взяло участь близько 3 000 учасників.

Нагадаємо, торік до 100 річниці створення ЗУНР у Львові відкрили відразу два пам’ятники: один облаштувала міська влада, інший – обласна.

Про те, як минулого року Львовом пройшла студентська хода, присвячена створенню ЗУНР, читайте за посиланням.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
33 напрямки. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
33 напрямки. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на зимовий розклад виконання рейсів, згідно з яким зимова маршрутна мережа польоті...

(Не)безпечні новобуди Львова. Що ховається за огорожею будмайданчика?
Наталя ДУЛЯБА
(Не)безпечні новобуди Львова. Що ховається за огорожею будмайданчика?

Наприкінці вересня Львів сколихнула жахлива звістка: на Сихові на будівельному майданчику «Авалону» впав кран. Внаслідок...

Економічна безпека: звідки надходять гроші до бюджетів Львова й області
Анастасія ПИЖ
Економічна безпека: звідки надходять гроші до бюджетів Львова й області

Заснована ще у перші роки української незалежності торговельна мережа «АТБ» сьогодні стала лідером вітчизняного ритейлу ...

Місія вберегтися від раку грудей. Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою смертельної хвороби
Вероніка РОЙ
Місія вберегтися від раку грудей. Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою смертельної хвороби

20 жовтня в Україні відзначали День боротьби із раком грудей. І не дарма, адже у такий спосіб щороку намагаються приверн...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...