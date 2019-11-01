У Львові студенти урочистою ходою відзначили річницю проголошення ЗУНР

Студентська молодь Львова урочистою ходою відзначила соту річницю Листопадового чину та проголошення Західноукраїнської Народної Республіки, передає кореспондент Львівського порталу.

Маршрут ходи пролягав від ЛНУ імені Івана Франка до Янівського кладовища. У ході взяло участь близько 3 000 учасників.

Нагадаємо, торік до 100 річниці створення ЗУНР у Львові відкрили відразу два пам’ятники: один облаштувала міська влада, інший – обласна.

Про те, як минулого року Львовом пройшла студентська хода, присвячена створенню ЗУНР, читайте за посиланням.