На площі Ринок відтворили події часів ЗУНР

На площі Ринок реконструктори в одностроях Української Галицької армії відтворили події сторічної давнини, коли українські вояки у ніч на 1 листопада захопили там всі адмінбудівлі та військові склади. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У театралізованому дійстві залучили автентичну техніку, зокрема – вантажівку та бронеавтомобіль, які використовували на території Галичини вояки УГА під час польсько-української війни.

Під час реконструкці також виголосили відозву Української Національної Ради до мешканців Галичини, про проголошення Західноукраїнської Народної Республіки, як це робили у 1918 році.

Додамо, що театралізована військово-історична реконструкція «Бої за столицю – Львів» відбудеться також 2 листопада о 10:00 год. біля ратуші і 3 листопада о 16:00 год. з північного боку площі Ринок.