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Львів’яни запалили свічки пам’яті перед пам’ятником Андрею Шептицькому

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 1 листопада , о 19:00 год. львів’яни запалили свічки пам’яті на площі Святого Юра – перед пам’ятником Митрополитові, передає кореспондент Львівського порталу.

Сьогодні у Львові відбулась низка святкових заходів з нагоди відзначення 30-ліття виходу УГКЦ з підпілля та вшанування Праведного Митрополита Андрея Шептицького (75-ті роковини його відходу до вічності).

Зокрема, о 19:00 год. львів’яни запалили свічки пам’яті на площі Святого Юра – перед пам’ятником Митрополитові.

Також, до 22.00 год. Собор Святого Юра відкритий для усіх прочан, які бажають звершити прощу до гробу Праведного Митрополита Андрея. Також розміщена експозиція особистих речей Митрополита.

Зазначимо, що протягом жовтня-листопада у Львові заплановані різні релігійні, освітні, культурні, спортивні й екскурсійні заходи, присвячені 30-літтю виходу УГКЦ з підпілля та 75-м роковинам смерті Митрополита Андрея Шептицького.

Так, у бібліотеці ЛНУ ім. Івана Франка організовують перші академічні читання про Митрополита Андрея Шептицького. У навчальних закладах міста проводять серію тематичних уроків, бесід, конкурсів круглих столів, а також відкривають виставки, у центрі яких – видатний Андрей Шептицький. У Львові відбудеться й низка спортивних заходів, і одним із яких є футбольний турнір серед духовенства – кубок Шептицького.

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