Львів’ян запрошують на VIP Тернопіль Comedy шоу

У Львові відбудеться концерт VIP Тернопіль Comedy шоу. Про це Львівському порталу повідомили організатори концерту.

VIP Тернопіль Comedy шоу – неодноразові переможці «Розсміши коміка», півфіналісти 1-го, та срібні призери 2-го сезонів Ліги сміху, переможці Літнього кубку Ліги Сміху 2016 у Юрмалі. Також учасники шоу є акторами і авторами скетчкому «Країна У» та сіткому «Одного разу під Полтавою», серіалу «Готель Галіція».

Організатори концерту гарантують дві години сміху та прекрасний настрій на довгий час.

Концерт відбудеться, 10 листопада, об 19.00 на сцені арени «Малевич».

Квитки тут: cshow.biz./vip-ternopil