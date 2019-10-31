Від завтра до кінця року перекриють перехрестя вулиць Повітряної – На Чвертях

Від завтра, 1 листопада, з 08.00 год. і до 22.00 год. 31 грудня 2019 року буде перекрито рух транспорту на перехресті вулиць Повітряної – На Чвертях. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради з посиланням на департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

Рух перекриють з метою проведення робіт з будівництва каналізаційної мережі діаметром 300 мм на об’єкті «Каналізування району Стара Левандівка». Роботи виконує ЛМКП «Львівводоканал».

Об’їзд здійснюватиметься відповідно до розробленої тимчасової схеми організації дорожнього руху.

Фото: ЛМР