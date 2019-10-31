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У обмінниках Львова дешевшає валюта

Андрій Котенський

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Національний банк підсилив офіційний курс гривні до долара. Станом на 25 жовтня американська валюта подешевшала на 12 копійок і встановлена на рівні 24,99 грн за долар. Про це Львівському порталу повідомили в НБУ.

 

Водночас офіційний курс гривні до євро зміцнився на 11 копійок і встановлений на рівні 27.75 грн.

Також зафіксовано зміцнення гривні у канторах Львова.

Так за долар зараз дають в середньому 24.60 грн (-10 коп.), а купують по 25.00 грн (-10 коп.).

Натомість євро в середньому купують по 27.30 (-10 коп.) та продають по 27.78 грн (-7 коп.).

Злотий по 6.40 – 6.48 грн відповідно.

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