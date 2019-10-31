У Львові з’являться «батьківські» дорожні знаки

У Львові запровадять нові експериментальні дорожні знаки для паркування автомобілів із дітьми. Відповідну ухвалу сьогодні, 31 жовтня, підтримали під час сесії Львівської міськради 34 депутати, передає кореспондент Львівського порталу.

Своєю ухвалою мерія погодила встановлення у Львові експериментальних знаків і табличок «Місце для паркування автомобілів батьків із дітьми», а також окремої розмітки таких паркомісць.

Нові дорожні знаки планують встановити біля супермаркетів, гіпермаркетів і великих магазинів.

«Такі знаки встановлюватимуть, щоб позначити місця для паркування дітей із дітьми, адже вони мають бути дещо більшими, ніж звичайне паркомісце. Бо батькам треба вийти з машини, витягнути коляску, пересадити туди дитину, а для цього справді потрібно більше місця. Ми вели перемовини з великими торгівельними мережами, зокрема з «Сільпо», «Епіцентром», «Ашаном», вони готові зробити такі місця для паркування. Але, власне, просили від нас такого знаку. Його також погодила поліція», – пояснила депутатка Юлія Гвоздович.

Зазначимо, що у Львові спеціальні дорожні знаки для автомобілів із дітьми-немовлятами встановили ще у 2016 році. Тоді на ньому була зображена жінка із коляскою. Тепер це ознакування переробили так, аби прибрати гендерну нерівність.

«Наразі зараз зроблено лише перший крок до запровадження таких нових знаків. Але ми покажемо всій Україні, що у нас є така інціатива. Це буде стимулом внести їх у майбутньому до Правил дорожного руху», – зауважив очільник міського управління транспорту Орест Олеськів.

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Додамо, що нові «батьківські» дорожні знаки встановлять у межах стратегії «Львів, дружній до дітей та молоді», Плану дій з реалізації ініціативи ЮНІСЕФ «Громада, дружня до дітей та молоді».