У Бориславі поблизу нафтових свердловин знайшли сховок боєприпасів

У Бориславі Служба безпеки України виявила запаковані у мішки і сховані між бетонними плитами нежитлового будинку боєприпаси. Про це Львівському порталу повідомили в Управлінні СБУ у Львівській області.

Зі схрону, облаштованого в нежитловій будівлі, правоохоронці вилучили 400-грамову тротилову шашку, автомат АК-47, чотири гранати РГД-5 та Ф-1 із запалами до них.

Схованка була облаштована поблизу нафтових свердловин. Зброя і боєприпаси були запаковані у мішки та сховані між бетонними плитами.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення джерел походження засобів ураження та осіб, причетних до облаштування схронів.

Заходи з протидії незаконному обігу зброї проводились спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом Дрогобицької місцевої прокуратури.

Фото: СБУ, прокуратура