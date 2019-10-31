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Понад 50% новобудов в Україні є ризиковими, – дослідження

Соломія Головіна

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Найбільша кількість ризикових об’єктів житлового будівництва в Україні зводиться в Одесі – понад 76% (із 161 об’єкта). На другому місці Київ – 55% (із 400 об’єктів). Про це йдеться в даних дослідження, проведеного компанією Monitor.Estate та «Українським клубом нерухомості», передає УП.

 

За словами Володимира Копотя, засновника компанії Monitor.Estate, найменшу кількість ризикових будівництв виявлено в Харкові – 42% (із 71 об’єкта) та Дніпрі – 47% (із 43 будівництв).

Загалом по Україні понад 50% всіх об’єктів, що зводяться (понад 550 будівництв), підпадають під критерії ризикових будівництв.

Так, понад 27% – будуються без дозволу на будівельні роботи, 34% – будуються без ліцензій на здійснення будівельної діяльності, 33% – будуються на землях без належного цільового призначення або без кадастрового номеру, у 24% учасників будівництв наявний податковий борг, 13% суб’єктів господарювання перебувають на стадії виконавчих проваджень.

За даними Ольги Соловей, співзасновниці «Українського клубу нерухомості», наразі діяльність Державної архітектурно-будівельної інспекції майже повністю паралізована до моменту призначення нового очільника.

«Дозволи на будівництво не видаються, як, власне, і майже не вводяться в експлуатацію вже побудовані будинки. Окрім цього, досі в Києві є близько 50 конфліктних об’єктів, реалізація яких майже заморожена», – заявила вона.

Експерти проаналізували 1167 об’єктів житлового будівництва у Києві, Київські області, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові.

Додамо, що Львівський портал дослідив дотримання техніки безпеки на об’єктах будівельних компаній у матеріалі «(Не)безпечні новобуди Львова. Що ховається за огорожею будмайданчика?».

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