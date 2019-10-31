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П'яний фірман став причиною ДТП біля Городка

Соломія Головіна

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Неподалік Городка сталася ДТП за участі автомобіля ВАЗ та гужового транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

 

Аварія сталася вчора, 30 жовтня, близько 19 год. 57-річний фірман не надав перевагу легковику, виїжджаючи з другорядної дороги. Окрім того, у чоловіка виявили ознаки алкогольного сп’яніння.

«Водій гужового транспорту зізнався патрульним, що не випивши – не сідає за поводи. На нього винесли постанову за ч.3 ст.127 КУпАП порушення правил дорожнього руху погоничем в стані алкогольного сп’яніння, а також, склали на нього протокол ст.124 КУпАП за скоєну ДТП», – зазначили у патрульній поліції.

При цьому також поінформували, що тварини у аварії не постраждали.

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