На Самбірщині «Фіат» насмерть збив 59-річного чоловіка

Вчора, 30 жовтня, близько 19:30 год. у селі Бісковичі, що на Самбірщині, під колесами автомобіля «Фіат» загинув 59-річний пішохід. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Як попередньо з’ясували правоохоронці, в селі Бісковичі водій автомобіля «Фіат Дукато», 32-річний житель міста Самбір, наїхав на 59-річного мешканця району. Пішохід отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Санкція статті передбачає позбавленням волі на термін від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.

Досудове розслідування триває.