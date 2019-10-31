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На «Арені Львів» стартував Міжнародний економічний форум

Соломія Головіна

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На «Арені Львів» сьогодні, 31 жовтня, стартував XІX Міжнародний економічний форум. Цьогорічний девіз форуму «Invest In Lviv Region» об’єднав представників дипломатичних та бізнес-делегацій з України та закордону. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

«Львівщина – регіон, де інвестиції вкладати безпечно, а інвестори відчувають себе впевнено. Без сильної економіки нема сильної держави. Ми щодня працюємо над тим, щоб іноземні інвестори відчували себе у нас комфортно. Труднощі, які інколи виникають, легко подолати. Кожен, хто братиме участь у форумі має пам’ятати, що у нас є дивовижні перспективи. Маємо спільно працювати над тим, щоб бізнес розвивався», – зазначив голова Львівської ОДА Маркіян Мальський.

«Надзвичайно знаково, що в Україні відбувають такі потужні регіональні інвестиційні форуми, сьогодні весь Кабмін працює над тим, щоб наші громади та Україна були успішними. Успіх країни – це успіх громади. Саме завдяки таким заходам, як сьогоднішній форум, відбувається комунікація, завдяки якій ми стаємо конкурентоспроможними. Забезпечити в кожній громад можливість конкурувати на світовому ринку та сталий розвиток – це ті цілі, які ми перед собою ставимо. Від того, чи люди житимуть у комфортних умовах, чи послуги будуть на високому рівні, залежатиме економічний розвиток країни. Уже затверджена програма розвитку українських Карпат, аби підняти гірські території і наблизити їх до європейського рівня. Ми відкриті до пропозицій та реалізації спільний проєктів», – наголосив перший заступник міністра з питань розвитку територій та громад Дмитро Живицький.

Міжнародний економічний форум – це потужна національна і міжнародна платформа, створена для компетентного обговорення важливих проблем, пов’язаних  із  конкурентоздатністю регіонів, їх стратегічним розвитком та економічним зростанням.

Головними завданнями цього заходу є:  представлення України як безпечної території для ведення бізнесу, діалогу між владою і бізнесом, активізація транскордонної співпраці, залучення інвестицій, встановлення корисних бізнес-контактів між українськими та зарубіжними діловими колами.

Відтак, у межах першого дня Форуму відбудуться чотири тематичних блоки, під час яких присутні спілкуватимуться про:  «Аутсорсинг бізнес-процесів як інструмент динамічного розвитку економіки Львівщини», «Впровадження нових технологій. Еволюція промислового виробництва». Окрім того, порушать такі питання: «Індустріальні парки як прогресивний інструмент залучення технологічних компаній» та  «Фінансові інструменти розвитку: світова практика та перспективи для України».

Також інформуємо, що у другий день Форуму передбачено проведення тематичних заходів у сферах агропромислового розвитку, експорту, туризму, міжнародної технічної допомоги та енергозбереження.

Фото: ЛОДА

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