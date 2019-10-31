Масштабна пожежа в Японії знищила унікальний замок зі спадщини ЮНЕСКО

У японській префектурі Окінава загорівся замок Сюрі, що є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Про це повідомляє «Главком».

Пожежа сталася вночі у четвер. За даними поліції, повністю згоріли головний зал замку і одна з будівель комплексу.

Інформації про постраждалих не надходило.

Як повідомила газета «Майніті Сімбун», на місці пожежі працювали десять пожежних машин.

Замок Сюрі був побудований близько 500 років тому. Він виконував роль імператорської резиденції за часів королівства Рюкю.

У роки Другої світової війни будівля була зруйнована після бомбардувань американської авіації. Головний зал відновили в 1992 році, в ньому проводили банкет для членів саміту «Великої вісімки».

У 2000 році залишки стародавнього замку були внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, як і руїни інших замків королівства Рюкю в префектурі.

Нагадаємо, у квітні масштабна пожежа сталася у Парижі в Соборі Паризької Богоматері.

Внаслідок пожежі обвалився шпиль Нотр-Дам де Парі.

Фото: kyoonews