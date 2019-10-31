Через ходу з нагоди річниці ЗУНР у Львові відбудуться зміни у русі громадського транспорту

У Львові 1 листопада під час ходи з нагоди 101-ої річниці ЗУНР відбудуться зміни у русі громадського транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Так, 1 листопада студентська молодь спільно з освітянами і владою міста, громадськими організаціями та львів’янами пройдуть пішою ходою від Франкового вишу до Меморіалу Українським Січовим Стрільцям (Янівське кладовище). Відтак 1 листопада на час ходи відбудуться зміни в русі громадського транспорту.

Зокрема:

Ситуативне перекриття (затримки в русі 15−20 хв) — автобусні маршрути № 7, 15, 20, 28, 29, 31, 34, 51, 52, трамвай № 6.

Зміни в схемах з 13.00 до 14.00 год. — автобусні маршрути 2А, 33, 38, тролейбуси № 22, 29, 32 — будуть закорочені до вул. Митрополита Андрея.

Зміни в схемах з 13.15 до 15.30 год. — автобусні маршрути № 17, трамвай № 7. Об’їзд маршруту № 17 по вул. Городоцькій, трамвая № 7 — вул. Пасічна-вул. Миколайчука.

Не курсують з 13.30 до 15.30 год. — автобусні маршрути № 6а і № 49.

Управління транспорту просить вибачити за тимчасові незручності, пов’язані зі змінами у русі громадського транспорту.

Детальніше про ходу тут.