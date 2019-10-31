7 причин відмовитися від хот-догів та гамбургерів

Фахівці Львівського міського відділу ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» нагадують про те, що фаст-фуд дуже згубно впливає на здоров’я людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Фаст-фуд (швидка їжа) – їжа масового виробництва, де час приготування та подачі значно зменшений (хот-доги, гамбургери, піца, сендвічі, шаурма, чебуреки, пиріжки, картопля фрі, сосиски в тісті, чіпси та ін.). Заклади «швидкої їжі», кіоски, вагончики, пристосовані намети з такими ласощами з’являться дуже швидко і найчастіше в місцях масового скупчення людей, на зупинках громадського транспорту, біля шкіл та навчальних закладів», – кажуть фахівців Львівського міського відділу ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України».

Лікарі звертають увагу на мінуси швидкої їжі:

— до складу фаст-фуду у великій кількості входять жири, консерванти, харчові добавки, а також маргарин — не натуральний продукт, що містить штучні ізомери жирних кислот, перенасичені воднем (транс-жири не псуються і перешкоджають псуванню приготовлених на їх основі продуктів);

— це висококалорійна їжа внаслідок чого в організмі підвищується рівень холестерину, зокрема, ліпопротеїнів низької щільності («поганого» холестерину), а це підвищує ризик утворення атеросклеротичних бляшок в судинах та розвитку зайвої ваги і ожиріння;

— для приготування даних продуктів часто використовують барвники, регулятори кислотності, загущувачі, підсилювачі та замінники смаку, ароматизатори, які роблять фаст-фуд таким смачним та негативно впливають на здоров’я дітей і дорослих, знижують імунітет, збільшують ризик розвитку діабету та захворювань органів травлення (гастриту, виразки шлунку, холецеститу, панкреатиту), а також чинять канцерогенну дію;

— наявність великої кількості солі, яка перешкоджає псуванню продуктів, а також здатна приховати справжній смак зіпсованої їжі. Для організму це затримка рідини, що може мати негативні наслідки для людей із захворюваннями нирок та гіпертонічною хворобою;

— найчастіше поїдають «швидку» їжу стоячи або на ходу, під час короткої перерви, а це тягне за собою погне пережовування їжі, швидке насичення, сприяє переїданню. Такий спосіб харчування приносить шкоду ниркам та підшлунковій залозі, є некоректним в естетичному плані;

— фаст-фуд може викликати звикання при регулярному вживанні даних продуктів;

— сумнівна безпека подібної їжі, оскільки в багатьох закладах не дотримано санітарних норм (відсутність проточної води) та порядку зберігання продуктів, що може призвести до харчового отруєння та інтоксикації організму.

«Особливо негативно фаст-фуд впливає на молодий та несформований організм дітей, оскільки більшість необхідних речовин для росту та розвитку дитина засвоює з їжею. Саме тому, вкрай важливо сформувати у дітей любов до здорової та корисної їжі. Батькам необхідно виключити з раціону дітей сухі сніданки, супи і вермішель швидкого приготування, а також не подавати їм поганий приклад, купуючи та споживаючи такі продукти самим. Якщо вдома контролювати харчування власної дитини не складно, то виділяючи гроші на шкільні обіди, варто поцікавитись на що підуть ці кошти. Але, як не прикро, частіше, замість корисних обідів школярі роблять вибір у бік фаст-фудів. Не дивлячись на те, що в кожному навчальному закладі є їдальні, де готується здорова їжа. Діти повинні їсти тільки натуральні продукти: свіжі, варені, тушковані, приготовані на пару або запечені. Не лінуйтеся дітям готувати такі страви. Смажена, копчена, гостра їжа дітям протипоказана», – акцентують фахівці.