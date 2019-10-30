Як виглядатиме громадський простір перед оборонним муром ансамблю Бернардинів

У Львові облаштують новий громадський простір між вул. В. Винниченка і оборонним муром ансамблю Бернардинів. Зокрема рів поруч тут збираються наповнити водою, яка рухатиметься по колу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Новизна простору буде у тому, що, відповідно до історичного контексту, рів біля муру наповнять водою, яка рухатиметься по колу. Вартість робіт, згідно з договором укладеним між управлінням охорони історичного середовища і підрядною організацією ПП «ТЕРМОБУД-КИЇВ», становитиме 10,5 млн грн. Роботи виконуватимуть за бюджетні кошти міста.

«У нас є розроблена Програма розвитку центральної частини міста, яка передбачає облаштування громадських просторів і локацій, де мешканці можуть проводити час. Зокрема, нещодавно було облаштовано простір на вул. Руданського і тепер вона стала пішохідною. На черзі цей простір, біля колишнього монастиря Бернардинів. Юридично це пл. Митна. Роботи на пл. Митна були проведені кілька років тому, а від сьогодні розпочинаються роботи на цій локації. Очікуємо, що до літа наступного року роботи можуть бути завершені, за умови сприятливих погодних умов і фінансування. Ми додаємо більше історичної справедливості і хочемо, щоб ця територія була належно впорядкована. Простір буде новим за своїм наповненням і рішеннями, які у ньому втілили проектанти. Він беззаперечно стане улюбленим місцем для мешканців і гостей Львова», – відзначив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

Роботи з облаштування території між вул. В. Винниченка і оборонним муром ансамблю Бернардинів будуть виконувати частинами – у три черги, щоб не перешкоджати руху перехожих.

Проектом передбачено провести:

— влаштування нових підпірних стінок з лавками та сходів у підземний перехід, сходів у північно-східній частині площі з пандусами, влаштування покриття з тротуарної гранітної плитки та фонтану в існуючій залізобетонній чаші;

— насадження дерев, клумб;

— встановлення дерев’яних лав вздовж стін оборонного муру;

— влаштування містка через фонтан та влаштування зовнішнього освітлення.

Договір на виконання робіт укладено між управлінням охорони історичного середовища Львівської міської ради та Приватним підприємством «ТЕРМОБУД-КИЇВ». Сума договору – 10 499 900 грн.

Згідно з укладеним договором, роботи заплановано виконати протягом 2019−2021 років.

«Простір, який буде облаштовано, розташований зі східної частини монастирського комплексу Бернардинів. У свій час він був дуже вразливий з цього боку міста, бо виконував оборонну функцію. Тут був високий оборонний мур, оточений ровом з водою і вал.

Тому історичний контекст цієї площі змінюватися не буде. Тут буде облаштовано нове мощення території, біля муру буде збережено воду, на зразок річки-потічка, будуть відновлені пагорби, насаджені кущі і дерева. З північно-східної сторони буде облаштовано пандус і відновлені сходи, також будуть відновлені сходи до підземного переходу. Хочемо, щоб простір був затишним і приємним для мешканців», – відзначила в.о. начальника управління охорони історичного середовища ЛМР Мар’яна Мороз.

Нагадаємо, за останні три роки у Львові було облаштовано більше 30 громадських просторів. Зокрема:

Залізничною районною адміністрацією – 2 (вул. Широка, 88−100; вул. Виговського, 1, 3, 5, 7);

Франківською районною адміністрацією – 4 (вул. Симоненка, 3−5 (площа перед церквою); алея вул. І. Пулюя, 5−19; вул. Тролейбусна — В. Великого; сквер вул. Японська);

Галицькою районною адміністрацією – 8 (площа Маланюка; площа біля пам’ятника Т. Шевченку на пр. Свободи; реконструкція площі Кропивницького; сквер на вул. Свенціцького; сквер «На Валах»; ремонт хідників на пр. Свободи навколо пам’ятника Т. Шевченку, пл. Маріїнській; благоустрій скверу на вул. Рибна; сквер Яцека Куроня);

Личаківською районною адміністрацією – 3 (вул. Шафарика, 6, 8, 10; сквер на вул. М. Заньковецької; площа Митна);

Шевченківською районною адміністрацією – 8 (вул. Б. Хмельницького, 241−245; вул. Миколайчука (від вул. Лінкольна до вул. Мазепи); вул. Липинського — вул. Лінкольна; вул. Б. Хмельницького (від вул. Грінченка до вул. Мідної); громадський простір в мікрорайоні Рясне-1; вул. Миколайчука, 18; сквер Віри, Надії, Любові; сквер «Кам’янка» на вул. Ожинова);

Сихівською районною адміністрацією – 8 (пр. Ч. Калини, 105−109; пр. Ч. Калини, 121−125, вул. Трильовського, 9 – вул. Антонича (біля церкви Зіслання Святого Духа); вул. Морозна (бульвар біля церкви); вул. Чукаріна (площа біля церкви); бульвар вул. Морозна – вул. Зубрівська; бульвар вул. Зубрівська – вул. Довженка; бульвар вул. Гашека).